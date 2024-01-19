Белюженко Дорошенко Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белюженко Дорошенко Александра Ивановна

Место рождения

с. Покровка Варненский район Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белюженко Иван

Мать: Николаева Белюженко Екатерина Селивёрстовна

с. Покровка Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
19.10.?

Дочь: Дорошенко Гортско Татьяна

Отец ребёнка: не указан

г. Сургут
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорошенко Виктор

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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