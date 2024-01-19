Белюженко Дорошенко Александра Ивановна
Место рожденияс. Покровка Варненский район Челябинская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с. Покровка Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
19.10.?
Дочь: Дорошенко Гортско Татьяна
Отец ребёнка: не указан
г. Сургут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Виктор
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно