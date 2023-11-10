Клевцов Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1969
Мать ребёнка: Агеенко Таисия Петровна
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Клевцова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Агеенко Таисия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агеенко Таисия Петровна
Смерть
2022