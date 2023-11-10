Клевцов Сергей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевцов Сергей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1969

Сын: Клевцов Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Агеенко Таисия Петровна

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Клевцова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Агеенко Таисия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агеенко Таисия Петровна

Смерть
2022
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