Шестаков Петр Дмитриевич
Место рожденияАферьево, Мосальский р-н, Калужская обл.
Дата рождения09.07.1826
Дата смерти06.12.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Аферьево, Мосальский р-н, Калужская обл.
Место жительства
С 1846 по 1849
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
По 1846
Место жительства
С 1849 по 1852
Место жительства
С 1852 по 1857
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1857 по 1863
Место жительства
С 1863 по 1889
Смерть
06.12.1889