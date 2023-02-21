Шестаков Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Петр Дмитриевич

Место рождения

Аферьево, Мосальский р-н, Калужская обл.

Дата рождения

09.07.1826

Дата смерти

06.12.1889

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Аферьево, Мосальский р-н, Калужская обл.
Место жительства
С 1846 по 1849
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
По 1846
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1849 по 1852
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1852 по 1857
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1857 по 1863
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1863 по 1889
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.12.1889
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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