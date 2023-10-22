Гордон Олег Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордон Олег Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордон Варвара Олеговна

Мать ребёнка: Гордон Екатерина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордон Александр Олегович

Мать ребёнка: Гордон Екатерина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордон Екатерина Викторовна

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