Гордон Олег Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордон Варвара Олеговна
Мать ребёнка: Гордон Екатерина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордон Александр Олегович
Мать ребёнка: Гордон Екатерина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно