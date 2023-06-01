Газданова Заира Тебоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГазданова Заира Тебоевна

Газданова Заира Тебоевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1929 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Гуцаева Белла Кавдуновна

Отец ребёнка: Гуцаев Кьавдун Багиевич

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1964

Дочь: Гуцаева Марина Кавдуновна

Отец ребёнка: Гуцаев Кьавдун Багиевич

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1976

Сын: Гуцаев Хетаг Кавдунович

Отец ребёнка: Гуцаев Кьавдун Багиевич

Рождение ребёнка
1980

Сын: Гуцаев Сослан Кавдунович

Отец ребёнка: Гуцаев Кьавдун Багиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуцаев Кьавдун Багиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close