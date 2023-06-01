Газданова Заира Тебоевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Гуцаева Белла Кавдуновна
Отец ребёнка: Гуцаев Кьавдун Багиевич
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Гуцаева Марина Кавдуновна
Отец ребёнка: Гуцаев Кьавдун Багиевич
Рождение ребёнка
1976
Отец ребёнка: Гуцаев Кьавдун Багиевич
Рождение ребёнка
1980
Отец ребёнка: Гуцаев Кьавдун Багиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
2021