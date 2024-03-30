Богайскова (Золотова) Зоя Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богайскова (Золотова) Зоя Фёдорова

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
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Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Злолтов Фёдор Алексеев

Мать: Золотова Мария Евдокимова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
14.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богайков Пётр Ефимов

г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богайков Пётр Ефимов

Смерть
Неизвестно
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