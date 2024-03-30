Богайскова (Золотова) Зоя Фёдорова
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Злолтов Фёдор Алексеев
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
14.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богайков Пётр Ефимов
г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богайков Пётр Ефимов
Смерть
Неизвестно