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Тростинский Иван Пантелемонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

07.03.1877

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Тростинский Пантелемон

Мать: не указана

Смерть
07.03.1877
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