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Тростинский Иван Пантелемонович
Тростинский Иван Пантелемонович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1804
Дата смерти
07.03.1877
Пол
Мужской
Отец
Тростинский Пантелемон
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец:
Тростинский Пантелемон
Мать: не указана
Смерть
07.03.1877
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