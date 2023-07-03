Афанасьев Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1960

Отец: Афанасьев Владимир Александрович

Мать: Струкова Раиса Петровна

Рождение ребёнка
30.11.1981

Сын: Афанасьев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Кондакова Алла Васильевна

Рождение ребёнка
11.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондакова Алла Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.04.1984

Дочь: Афанасьева Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Кондакова Алла Васильевна

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