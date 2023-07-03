Афанасьев Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1960
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1960
Рождение ребёнка
30.11.1981
Сын: Афанасьев Василий Андреевич
Мать ребёнка: Кондакова Алла Васильевна
Рождение ребёнка
11.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондакова Алла Васильевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.04.1984
Дочь: Афанасьева Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Кондакова Алла Васильевна