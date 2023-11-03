Тарханов Никита Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарханов Никита Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1804

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
1755
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
драгун Азовского Полку
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Тарханов Иван Никитин

Мать ребёнка: Тарханова Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Бутакова Ульяна Никитина

Мать ребёнка: Тарханова Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Тарханов Матвей Никитин

Мать ребёнка: Тарханова Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
21.01.1785

Дочь: Кононова Аксинья Никитина

Мать ребёнка: Тарханова Татьяна Иванова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Василий Красноусоа, каз жена Евдокия Щелкунова
Бракосочетание
Около 1800

Жена: 1, Тарханова 2 Евдокия Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарханова Татьяна Иванова

Смерть
После 1804
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