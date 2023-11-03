Тарханов Никита Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1755
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
драгун Азовского Полку
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Тарханова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Бутакова Ульяна Никитина
Мать ребёнка: Тарханова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Тарханова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
21.01.1785
Дочь: Кононова Аксинья Никитина
Мать ребёнка: Тарханова Татьяна Иванова
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Василий Красноусоа, каз жена Евдокия Щелкунова
Бракосочетание
Около 1800
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1804