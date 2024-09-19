Петров Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1880
Дата смерти13.12.? ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880
1882-2=1880
Смерть
13.12.? ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 19 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1882 г 84) 13/15 декабря Каквинскаго зимовья Василия Данилова Петрова сын Александр, 2 лет, кашлем.