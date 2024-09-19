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Петров Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1880

Дата смерти

13.12.? ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1835 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

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Рождение
Вычислено 1880

Отец: Петров Василий Данилович

Мать: Петрова Екатерина Михайловна

1882-2=1880
Смерть
13.12.? ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 19 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1882 г 84) 13/15 декабря Каквинскаго зимовья Василия Данилова Петрова сын Александр, 2 лет, кашлем.

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