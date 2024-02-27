Карпов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Карпова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Карпова Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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