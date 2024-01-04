Фаст Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения29.04.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.03.1996
Жена: Фаст Елена Альбертовна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1996
Сын: Фаст Александр Владимирович
Мать ребёнка: Фаст Елена Альбертовна
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область