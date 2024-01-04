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Фаст Владимир Алексеевич

Место рождения

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

29.04.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1967 г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
26.03.1996

Жена: Фаст Елена Альбертовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1996

Сын: Фаст Александр Владимирович

Мать ребёнка: Фаст Елена Альбертовна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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