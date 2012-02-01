Завалко (Кузнецова) Тамара Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.12.1938
Дата смерти01.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1938
Рождение ребёнка
02.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Завалко Александр Семенович
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
: ассистент аптеки, заведующая аптеки
Образование
Неизвестно
Образование (дата, место): среднее|1956-1958 гг. Диплом № 615130 Петропавловское Медицинское училище. Северо-Казахстанской области. Специальность – фармацевт. Квалификация: фармацевт
Военная служба
Неизвестно
Военный билет № 4471498, младший сержант, фармацевт
Смерть
01.02.2012
Похороны
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область