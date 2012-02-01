Завалко (Кузнецова) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завалко (Кузнецова) Тамара Васильевна

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Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

17.12.1938

Дата смерти

01.02.2012

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1938

Отец: Кузнецов Василий Петрович

Мать: Кузнецова Софья Николаевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Завалко Александр Семенович

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завалко Александр Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
: ассистент аптеки, заведующая аптеки
Образование
Неизвестно
Образование (дата, место): среднее|1956-1958 гг. Диплом № 615130 Петропавловское Медицинское училище. Северо-Казахстанской области. Специальность – фармацевт. Квалификация: фармацевт
Военная служба
Неизвестно
Военный билет № 4471498, младший сержант, фармацевт
Смерть
01.02.2012
Похороны
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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