Новикова Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Новиков Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Новикова Комарова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Новиков Петр
Рождение ребёнка
Около 1922
Отец ребёнка: Новиков Петр
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Новиков Александр Петрович
Отец ребёнка: Новиков Петр
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Новикова Нина Петровна
Отец ребёнка: Новиков Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно