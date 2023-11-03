Новикова Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова Мария Ильинична

Новикова Мария Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Новиков Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Новикова Комарова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Новиков Петр

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Новиков Юрий Петрович

Отец ребёнка: Новиков Петр

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Новиков Александр Петрович

Отец ребёнка: Новиков Петр

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Новикова Нина Петровна

Отец ребёнка: Новиков Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котельников Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close