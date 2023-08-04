Беляева Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1889
Дочь: Феофания Федоровна
Отец ребёнка: Беляев Федор Григорьевич
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
МК КАУ ВО Ф.496.Оп.7.Д.213.Ч.2 1899год В: кр.дочь девица Анна Николаева Беляева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно