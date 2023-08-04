Беляева Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1889

Дочь: Феофания Федоровна

Отец ребёнка: Беляев Федор Григорьевич

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
МК КАУ ВО Ф.496.Оп.7.Д.213.Ч.2 1899год В: кр.дочь девица Анна Николаева Беляева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Федор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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