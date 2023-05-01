Дёмин Михаил Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.05.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дёмин Борис Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.05.2023
г. Армянск, Крым