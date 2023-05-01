Дёмин Михаил Борисович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дёмин Михаил Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.2023

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности
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Дети

Не указаны

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дёмин Борис Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.05.2023
г. Армянск, Крым

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