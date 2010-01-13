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Скориков Кирилл Вадимович
Скориков Кирилл Вадимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.01.2010
Пол
Мужской
Отец
Скориков Вадим
1982 г.р.
Мать
Скорикова (Лавриненко) Анастасия Андреевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.2010
Отец:
Скориков Вадим
Мать:
Скорикова Анастасия Андреевна
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