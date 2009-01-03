Абросимов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абросимов Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1929

Дата смерти

03.01.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1951

Сын: Белянин Николай Александрович

Мать ребёнка: Овинова Нина Григорьевна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.01.2009
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