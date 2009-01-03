Абросимов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1929
Дата смерти03.01.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1951
Сын: Белянин Николай Александрович
Мать ребёнка: Овинова Нина Григорьевна
Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.01.2009