Заботина Парасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заботина Парасковья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Заботин Максим Тимофеевич

Отец ребёнка: Заботин Тимофей Иларионович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Заботин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Заботин Тимофей Иларионович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Заботин Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Заботин Тимофей Иларионович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заботин Тимофей Иларионович

Место жительства
Неизвестно
Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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