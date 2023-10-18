Заботина Парасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Заботин Максим Тимофеевич
Отец ребёнка: Заботин Тимофей Иларионович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Заботин Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Заботин Тимофей Иларионович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Заботин Тимофей Иларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно