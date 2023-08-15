Тихомирова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1877 ст.
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович
Рождение ребёнка
10.04.1880 ст.
Сын: Тихмиров Василий Иванович
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович
Рождение ребёнка
09.11.1881 ст.
Дочь: Тихомирова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович
Воскресенье-Стан, Архангельская волость, Кологривский уезд
Восприемник - Тихомиров Мартьян Семёнович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович
Рождение ребёнка
12.07.1885 ст.
Дочь: Тихомирова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович
Рождение ребёнка
01.02.1888 ст.
Дочь: Тихомирова Перпетуя Ивановна
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович
Дервня Вяльцево ф56 оп13 д58 лист 113об-114
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Тихомирова Иустиния Ивановна
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Тихомирова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Александр Иванович
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихомирова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно