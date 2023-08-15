Тихомирова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1877 ст.

Сын: Тихомиров Иван Семёнович

Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.04.1880 ст.

Сын: Тихмиров Василий Иванович

Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.11.1881 ст.

Дочь: Тихомирова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович

Воскресенье-Стан, Архангельская волость, Кологривский уезд
Восприемник - Тихомиров Мартьян Семёнович
Рождение ребёнка
1882

Сын: Тихомиров Иван Иванович

Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.07.1885 ст.

Дочь: Тихомирова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.02.1888 ст.

Дочь: Тихомирова Перпетуя Ивановна

Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Дервня Вяльцево ф56 оп13 д58 лист 113об-114
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Тихомирова Иустиния Ивановна

Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Тихомирова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Александр Иванович

Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихомирова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Тихомиров Иван Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Иван Семёнович

Смерть
Неизвестно
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