Foelsch Helmuth Julius Arthur
Место рождения
Дата рождения18.09.1895 ст.
Дата смерти10.07.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.09.1921
Рождение ребёнка
28.10.1921
Сын: Foelsch Verner Roman Helmuth
Мать ребёнка: Foelsch Margarethe Elisabeth
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Развод
18.09.1925
Смерть
10.07.1944
Posen, Poland (Польша)