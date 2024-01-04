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Foelsch Helmuth Julius Arthur

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Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

18.09.1895 ст.

Дата смерти

10.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таллин, Эстонская ССР
Бракосочетание
12.09.1921

Жена: Foelsch Margarethe Elisabeth

Рождение ребёнка
28.10.1921

Сын: Foelsch Verner Roman Helmuth

Мать ребёнка: Foelsch Margarethe Elisabeth

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Развод
18.09.1925

Жена: Foelsch Margarethe Elisabeth

Смерть
10.07.1944
Posen, Poland (Польша)
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