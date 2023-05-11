Вавилов Евтропон Лазарев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Вавилов Лазарь
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Вавилова Гликерия Евтропонова
Мать ребёнка: Вавилова Евдокия Лазарева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Вавилов Андрей Евтропонов
Мать ребёнка: Вавилова Евдокия Лазарева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Вавилова Евдокия Евтропонова
Мать ребёнка: Вавилова Евдокия Лазарева
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Вавилова Евдокия Лазарева
Рождение ребёнка
1804
Сын: Вавилов Григорий Евтропонов
Мать ребёнка: Вавилова Евдокия Лазарева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вавилов Григорий Евтропонов
Мать ребёнка: Вавилова Евдокия Лазарева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вавилова Евдокия Лазарева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно