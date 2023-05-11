Вавилов Евтропон Лазарев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилов Евтропон Лазарев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вавилов Лазарь

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Вавилова Гликерия Евтропонова

Мать ребёнка: Вавилова Евдокия Лазарева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Вавилов Андрей Евтропонов

Мать ребёнка: Вавилова Евдокия Лазарева

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Вавилова Евдокия Евтропонова

Мать ребёнка: Вавилова Евдокия Лазарева

Рождение ребёнка
1801

Сын: Вавилов Петр Евтропонов

Мать ребёнка: Вавилова Евдокия Лазарева

Рождение ребёнка
1804

Сын: Вавилов Григорий Евтропонов

Мать ребёнка: Вавилова Евдокия Лазарева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вавилов Григорий Евтропонов

Мать ребёнка: Вавилова Евдокия Лазарева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вавилов Федот Евтропонов

Мать ребёнка: Вавилова Евдокия Лазарева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Евдокия Лазарева

Смерть
Неизвестно
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