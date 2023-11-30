Орлова Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Александр Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1898 ст.

Сын: Орлов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Орлов Василий Иванович

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Орлов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Орлов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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