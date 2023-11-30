Орлова Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Александр Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1898 ст.
Сын: Орлов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Орлов Василий Иванович
Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Орлов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Орлов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно