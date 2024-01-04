Абрамова (Промская) Наталия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Промская) Наталия Михайлова

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

29.12.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
04.08.2001

Муж: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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