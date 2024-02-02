Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Федоров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Федоров Иван Васильевич

Насакино, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1873

Сын: Федоров Ефимий Иванович

Отец ребёнка: Федоров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Федоров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Федоров Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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