Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Федоров Иван Васильевич
Насакино, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1873
Отец ребёнка: Федоров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Федоров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Федоров Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно