Лучко Виктор Дмитриевич
Место рожденияпоселок Ильино, Дзержинский район, Горьковской области
Дата рождения03.11.1957
Дата смерти24.07.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1957
Отец: Лучко Дмитрий Михайлович
Мать: Лучко Мария Филипповна
поселок Ильино, Дзержинский район, Горьковской области
Рождение ребёнка
20.09.1981
Дочь: Сазанова Яна Викторовна
Мать ребёнка: Лучко Людмила Сергеевна
Рождение ребёнка
04.01.1983
Мать ребёнка: Лучко Людмила Сергеевна
Смерть
24.07.2006