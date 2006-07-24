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Лучко Виктор Дмитриевич

Место рождения

поселок Ильино, Дзержинский район, Горьковской области

Дата рождения

03.11.1957

Дата смерти

24.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1957

Отец: Лучко Дмитрий Михайлович

Мать: Лучко Мария Филипповна

поселок Ильино, Дзержинский район, Горьковской области
Рождение ребёнка
20.09.1981

Дочь: Сазанова Яна Викторовна

Мать ребёнка: Лучко Людмила Сергеевна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.01.1983

Сын: Лучко Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Лучко Людмила Сергеевна

Смерть
24.07.2006
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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