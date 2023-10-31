Балтачев Исмагиль Хисамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балтачев Исмагиль Хисамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1961

Сын: Балтачев Ильдар Исмагильевич

Мать ребёнка: Балтачева Мавлия Гусмановна

Рождение ребёнка
23.04.1963

Дочь: Дюкина Хамида Исмагильевна

Мать ребёнка: Балтачева Мавлия Гусмановна

Рождение ребёнка
02.09.1967

Сын: Балтачев Шамиль Исмагильевич

Мать ребёнка: Балтачева Мавлия Гусмановна

Рождение ребёнка
04.08.1972

Дочь: Максимова Манира Исмагильевна

Мать ребёнка: Балтачева Мавлия Гусмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Нурия Исмагилевна

Мать ребёнка: Балтачева Мавлия Гусмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балтачева Мавлия Гусмановна

Смерть
Неизвестно
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