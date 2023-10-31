Балтачев Исмагиль Хисамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1961
Сын: Балтачев Ильдар Исмагильевич
Мать ребёнка: Балтачева Мавлия Гусмановна
Рождение ребёнка
23.04.1963
Дочь: Дюкина Хамида Исмагильевна
Мать ребёнка: Балтачева Мавлия Гусмановна
Рождение ребёнка
02.09.1967
Сын: Балтачев Шамиль Исмагильевич
Мать ребёнка: Балтачева Мавлия Гусмановна
Рождение ребёнка
04.08.1972
Дочь: Максимова Манира Исмагильевна
Мать ребёнка: Балтачева Мавлия Гусмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Нурия Исмагилевна
Мать ребёнка: Балтачева Мавлия Гусмановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно