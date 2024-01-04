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Райков Василий Игнатьевич

Место рождения

Митронино, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Райков Игнат

Мать: Райкова Лукерья Антоновна

Митронино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.03.1908

Сын: Райков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Райкова Анна Тимофеевна

Митронино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.05.1915

Сын: Райков Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Райкова Анна Тимофеевна

Митронино, Удомельский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Райкова Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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