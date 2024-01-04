Райков Василий Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Райков Игнат
Рождение ребёнка
19.03.1908
Мать ребёнка: Райкова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.05.1915
Сын: Райков Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Райкова Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Райкова Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно