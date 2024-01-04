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Осипов Федор Дмитриевич

Место рождения

Ягодное, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.02.1912

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1912

Отец: Осипов Дмитрий Никитин

Мать: Осипова Акилина Иванова

Ягодное, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
МК 1912 Большие Кулики близнецы Федор и Мария родились у Дмитрия Никитина Осипова и Акилины Ивановой в с.Большие Кулики, Моршанский уезд, Тамбовская губ. Восприемники: 1. Ряжского уезда, села Озеро... Показать все
Смерть
1912
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