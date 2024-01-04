Осипов Федор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения05.02.1912
Дата смерти1912
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1912
Отец: Осипов Дмитрий Никитин
Мать: Осипова Акилина Иванова
МК 1912 Большие Кулики близнецы Федор и Мария родились у Дмитрия Никитина Осипова и Акилины Ивановой в с.Большие Кулики, Моршанский уезд, Тамбовская губ. Восприемники: 1. Ряжского уезда, села Озеро... Показать все
Смерть
1912