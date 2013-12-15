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Дима
Дима
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.12.2013
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Тарасенкова-Панькова Оксана
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
15.12.2013
Отец: не указан
Мать:
Тарасенкова-Панькова Оксана
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