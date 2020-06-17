Хвощенко Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвощенко Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.2020

Отец: Хвощенко Андрей Витальевич

Мать: Хвощенко Елена Андреевна

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