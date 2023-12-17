Шмидт (Дмитрина) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмидт (Дмитрина) Юлия

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Место рождения

Berezovka, Chelyabinskaya oblast\' Russia

Дата рождения

07.12.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1951

Отец: Дмитрин Михаил Иванович

Мать: Дмитрина Анна Федоровна

Berezovka, Chelyabinskaya oblast\' Russia
Рождение ребёнка
1973

Сын: Шмидт Эдуард

Отец ребёнка: Шмидт Юрий

Chelyabinsk, Chelyabinsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
21.06.1983

Сын: Шмидт Сергей

Отец ребёнка: Шмидт Юрий

Chelyabinsk, Chelyabinsk Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-механик
Место жительства
Неизвестно
Chelyabinsk, Chelyabinsk Oblast Russia
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