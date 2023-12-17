Шмидт (Дмитрина) Юлия
Место рожденияBerezovka, Chelyabinskaya oblast\' Russia
Дата рождения07.12.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1951
Отец: Дмитрин Михаил Иванович
Мать: Дмитрина Анна Федоровна
Berezovka, Chelyabinskaya oblast\' Russia
Рождение ребёнка
1973
Сын: Шмидт Эдуард
Отец ребёнка: Шмидт Юрий
Chelyabinsk, Chelyabinsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
21.06.1983
Сын: Шмидт Сергей
Отец ребёнка: Шмидт Юрий
Chelyabinsk, Chelyabinsk Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-механик
Место жительства
Неизвестно
Chelyabinsk, Chelyabinsk Oblast Russia