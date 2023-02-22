Мышина Евдокия Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышина Евдокия Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1902

Дата смерти

04.08.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мышин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
03.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мышин Александр Васильевич

Смерть
04.08.1982
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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