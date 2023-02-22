Мышина Евдокия Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1902
Дата смерти04.08.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мышин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
03.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мышин Александр Васильевич
Смерть
04.08.1982
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область