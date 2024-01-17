Самойлов Иван Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Иван Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самойлов Арсентий Капитонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: не указана

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