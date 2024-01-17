Самойлов Иван Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самойлов Арсентий Капитонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: не указана