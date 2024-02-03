Губа Епифанова Мария Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губа Савелий
Мать: Ефимия Губа
Рождение ребёнка
07.03.1935
Дочь: Алтухова Клавдия Владимировна
Отец ребёнка: Епифанов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифанов Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Епифанов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Епифанов Владимир
Смерть
Неизвестно