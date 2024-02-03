Губа Епифанова Мария Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губа Епифанова Мария Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губа Савелий

Мать: Ефимия Губа

Рождение ребёнка
07.03.1935

Дочь: Алтухова Клавдия Владимировна

Отец ребёнка: Епифанов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифанов Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Епифанов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епифанов Владимир

Смерть
Неизвестно
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