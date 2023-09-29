Баринова (Киселёва) Ольга Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1982
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1982
Рождение ребёнка
24.07.2001
Сын: Шубенин Владислав Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
03.07.2009
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.01.2010
Дочь: Баринова Анна Антоновна
Отец ребёнка: Баринов Антон Александрович
Рождение ребёнка
29.04.2013
Дочь: Баринова Елизавета Антоновна
Отец ребёнка: Баринов Антон Александрович
Рождение ребёнка
24.10.2014
Дочь: Баринова Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Баринов Антон Александрович
Рождение ребёнка
24.10.2014
Сын: Баринов Николай Антонович
Отец ребёнка: Баринов Антон Александрович