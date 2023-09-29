Баринова (Киселёва) Ольга Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринова (Киселёва) Ольга Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

БА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1982

Отец: Киселёв Виталий Романович

Мать: Киселёва Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
24.07.2001

Сын: Шубенин Владислав Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
03.07.2009

Муж: Баринов Антон Александрович

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.01.2010

Дочь: Баринова Анна Антоновна

Отец ребёнка: Баринов Антон Александрович

Рождение ребёнка
29.04.2013

Дочь: Баринова Елизавета Антоновна

Отец ребёнка: Баринов Антон Александрович

Рождение ребёнка
24.10.2014

Дочь: Баринова Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Баринов Антон Александрович

Рождение ребёнка
24.10.2014

Сын: Баринов Николай Антонович

Отец ребёнка: Баринов Антон Александрович

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