Ахметжанов Мясум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметжанов Мясум

Место рождения

с.Шубино Сергачского р-на Горьковской обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
21.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
04.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
08.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
01.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Смерть
Неизвестно
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