Ахметжанов Мясум
Место рожденияс.Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
21.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
04.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
08.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
01.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Смерть
Неизвестно