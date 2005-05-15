Турпакова мария сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турпакова мария сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1950

Дочь: Куракова галина ивановна

Отец ребёнка: Кураков иван алексеевич

Рождение ребёнка
17.01.1954

Дочь: Дяченко надежда ивановна

Отец ребёнка: Кураков иван алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куракова людмила ивановна

Отец ребёнка: Кураков иван алексеевич

Смерть
15.05.2005
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