Турпакова мария сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.05.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1950
Дочь: Куракова галина ивановна
Отец ребёнка: Кураков иван алексеевич
Рождение ребёнка
17.01.1954
Дочь: Дяченко надежда ивановна
Отец ребёнка: Кураков иван алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куракова людмила ивановна
Отец ребёнка: Кураков иван алексеевич
Смерть
15.05.2005