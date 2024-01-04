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Наталья Ларионова

Место рождения

Щучья Гора, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.08.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1777 г.р.

Мать

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1822

Отец: Ларион Тимофеев

Мать: Фекла Харлампиева

Щучья Гора, Псковский муниципальный район, Псковская область
Уездного ведомства деревни Щучьей Горы у крестьянина Лариона Тимофеева с законной женой его Феклой Харлампиевою родилась дочь. Ей же имя наречено Наталья. Крещена 20-го дня. Восприимниками были той же... Показать все
Смерть
Неизвестно
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