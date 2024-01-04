Наталья Ларионова
Место рождения
Дата рождения19.08.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1822
Отец: Ларион Тимофеев
Мать: Фекла Харлампиева
Уездного ведомства деревни Щучьей Горы у крестьянина Лариона Тимофеева с законной женой его Феклой Харлампиевою родилась дочь. Ей же имя наречено Наталья. Крещена 20-го дня. Восприимниками были той же... Показать все
Смерть
Неизвестно