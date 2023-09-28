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Журило Игорь Григорьевич
Журило Игорь Григорьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.11.1977
Пол
Мужской
Отец
Журило Григорий Петрович
1941 г.р.
Мать
Журило Светлана Владимировна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1977
Отец:
Журило Григорий Петрович
Мать:
Журило Светлана Владимировна
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