Зубрев Федор Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Зубрев Афонасий Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
1743
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Зубрева Прасковья Михайловна
Упоминание
1744
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Зубрева Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Зубрева Прасковья Михайловна
Упоминание
1762
Упоминание
20.04.1782
Упоминание
?.05.1795
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1788