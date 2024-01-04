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Зубрев Федор Афанасьев

Место рождения

Косилово, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Зубрев Афонасий Федорович

Мать: не указана

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
1743

Жена: Зубрева Прасковья Михайловна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Зубрев Данила Федорович

Мать ребёнка: Зубрева Прасковья Михайловна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
1744
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Зубрева Прасковья Михайловна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Зубрев Филипп Федорович

Мать ребёнка: Зубрева Прасковья Михайловна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
1762
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
20.04.1782
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
?.05.1795
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
1788
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
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