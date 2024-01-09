Лынов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лынов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1905

Дочь: Богомолова В Первом Браке Богданова Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Лынова Девичья Сальникова Меланья

Рождение ребёнка
09.08.1915

Дочь: Лынова Прасковья Степановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лынова Меланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лынов Николай Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лынов Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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