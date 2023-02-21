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Мальцева Ксения Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

26.09.1877

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Мальцев Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Мальцев Фёдор Андреевич

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Мальцев Логин Фёдорович

Отец ребёнка: Мальцев Фёдор Андреевич

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Мальцев Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Мальцев Фёдор Андреевич

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Фёдор Андреевич

Смерть
26.09.1877
Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
от старости
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