Мальцева Ксения Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти26.09.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Мальцев Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Мальцев Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Мальцев Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Мальцев Фёдор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.1877
от старости