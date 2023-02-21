Боровкова Аксинья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Аксинья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Боровков Иван Иванович

Отец ребёнка: Боровков Иван Петрович

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Боровков Иван Петрович

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Боровков Иван Петрович

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Боровков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Боровков Иван Петрович

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Иван Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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