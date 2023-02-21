Боровкова Аксинья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Отец ребёнка: Боровков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Боровков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Боровков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Боровков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Боровков Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно