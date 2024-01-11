Богданов Идиятулла Мухаммедшафиков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Мухамметхасянов Мухаметшафик
Мать: Б-Фазылямал
Рождение ребёнка
13.08.1884
Сын: Богданов Галимулла Идиятуллович
Мать ребёнка: Хафиза
Рождение ребёнка
02.11.1899
Сын: Богданов Калимулла Идиятуллович
Мать ребёнка: Хафиза
Место жительства
1917
Буриказган, Республика Башкортостан, Россия
том 1|---0023БогдановГидиатулла61сын30
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хафиза
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917
в переписи 1917 года естьтом 1---0023БогдановГидиатулла61сын30