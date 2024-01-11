Богданов Идиятулла Мухаммедшафиков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Идиятулла Мухаммедшафиков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Мухамметхасянов Мухаметшафик

Мать: Б-Фазылямал

Рождение ребёнка
13.08.1884

Сын: Богданов Галимулла Идиятуллович

Мать ребёнка: Хафиза

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1899

Сын: Богданов Калимулла Идиятуллович

Мать ребёнка: Хафиза

Место жительства
1917
Буриказган, Республика Башкортостан, Россия
том 1|---0023БогдановГидиатулла61сын30
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оркия

Мать ребёнка: Хафиза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хафиза

Место жительства
Неизвестно
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1917
в переписи 1917 года естьтом 1---0023БогдановГидиатулла61сын30
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