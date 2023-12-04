Иванъ Ивановъ Бернгардтъ Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1898
Дата смерти29.07.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шампуля Александра Иосифовна
Рождение ребёнка
24.06.1955
Сын: Шампуля Владимир Иванович
Мать ребёнка: Шампуля Александра Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сусуман, Сусуманский, Магаданская область
Смерть
29.07.1966
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Причина смерти: Хронический бронхит, эмфизема легких