Иванъ​ Ивановъ Бернгардтъ Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванъ​ Ивановъ Бернгардтъ Иван Иванович

Иванъ​ Ивановъ Бернгардтъ Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1898

Дата смерти

29.07.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шампуля Александра Иосифовна

Рождение ребёнка
24.06.1955

Сын: Шампуля Владимир Иванович

Мать ребёнка: Шампуля Александра Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шампуля Александра Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Сусуман, Сусуманский, Магаданская область
Смерть
29.07.1966
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Причина смерти: Хронический бронхит, эмфизема легких
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close