Лысенко Юрий Викторович
Место рождения
Дата рождения01.01.1960
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1960
Отец: Лысенко Виктор Алексеевич
Мать: Лысенко Нина Павловна
Рождение ребёнка
28.10.1985
Дочь: Лысенко Александра Юрьевная
Мать ребёнка: Лысенко Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
12.08.1987
Дочь: Смирнова Евгения Юрьевная
Мать ребёнка: Лысенко Валентина Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно