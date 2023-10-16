Рачков Николай Иоакимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1807 ст.
Дата смерти02.04.1841 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1807 ст.
Отец: Рачков Иоаким Андрианов
Мать: Рачкова Анна Прокопьева
Бракосочетание
1828
Бракосочетание
1831
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Меленки, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Смерть
02.04.1841 ст.