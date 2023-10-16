Рачков Николай Иоакимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачков Николай Иоакимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1807 ст.

Дата смерти

02.04.1841 ст.

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

1769 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1807 ст.

Отец: Рачков Иоаким Андрианов

Мать: Рачкова Анна Прокопьева

Бракосочетание
1828

Жена: Рачкова Евдокия Филипповна

Бракосочетание
1831

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Меленки, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Смерть
02.04.1841 ст.
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