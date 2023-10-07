Кальянова (Васильева) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальянова (Васильева) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1870

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальянов Михаил Никифорович

Уваровка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кальянова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Кальянов Михаил Никифорович

Смерть
Неизвестно
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