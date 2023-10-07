Кальянова (Васильева) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1870
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кальянов Михаил Никифорович
Уваровка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кальянова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Кальянов Михаил Никифорович
Смерть
Неизвестно