Долина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1957

Сын: Ковыряшкин Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Ковыряшкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочарова Светлана Петровна

Отец ребёнка: Ковыряшкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковыряшкин Петр Петрович

Отец ребёнка: Ковыряшкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковыряшкин Борис Петрович

Отец ребёнка: Ковыряшкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковыряшкин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Ковыряшкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковыряшкин Александр Петрович

Отец ребёнка: Ковыряшкин Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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