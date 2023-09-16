Долина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1957
Сын: Ковыряшкин Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Ковыряшкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочарова Светлана Петровна
Отец ребёнка: Ковыряшкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковыряшкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковыряшкин Борис Петрович
Отец ребёнка: Ковыряшкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковыряшкин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Ковыряшкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковыряшкин Александр Петрович
Отец ребёнка: Ковыряшкин Петр Иванович
Смерть
Неизвестно